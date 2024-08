Ismail Haniyeh : la Tunisie condamne un assassinat lâche

Le ministère des Affaires étrangères a fini, dans la soirée de mercredi 31 juillet 2024, d’exprimer la position de la Tunisie après l’assassinat à Téhéran du président du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh et la frappe de Beyrouth.

Dans son communiqué, le ministère indique que cet assassinat est l’incarnation, une nouvelle fois, des “pratiques du mouvement sioniste déterminé à assassiner toute voix libre réclamant la libération de la Palestine partout dans le monde”.

Le département a rappelé que cet assassinat s’ajoute à une longue liste à travers l’histoire sanglante des opérations perpétrées par l’occupation sioniste, avant la colonisation de la Palestine et après.

Par ailleurs, le ministère affirme que “cet assassinat lâche est également une violation de la souveraineté des États, ainsi qu’un mépris de toutes les valeurs humaines et morales et des conventions internationales”. Le département relève que cela se passe dans une situation “d’incapacité de la communauté internationale à mettre fin au génocide et à sanctionner l’occupant sioniste pour les violations qu’il commet quotidiennement”.

La Tunisie a de ce fait condamné avec la plus grande fermeté l’assassinat, tout en renouvelant sa position sur le droit palestinien et son soutien aux Palestiniens dans leur lutte et l’établissement de leur État indépendant avec la pleine souveraineté sur toute la Palestine.

D’autre part, la Tunisie a fermement condamné l’agression « barbare » contre le Liban, soulevant que cette attaque contre la sécurité et la souveraineté du Liban constitue une violation flagrante de toutes les conventions et lois internationales.

I.L