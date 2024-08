Kaïs Saïed, Ismail Haniyeh, Khaled Chelly… Les 5 infos de la journée

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 31 juillet 2024.







Ismail Haniyeh : la Tunisie dénonce un assassinat lâche

Le ministère des Affaires étrangères affirme que “cet assassinat lâche est également une violation de la souveraineté des États, ainsi qu’un mépris de toutes les valeurs humaines et morales et des conventions internationales”. Le département relève que cela se passe dans une situation “d’incapacité de la communauté internationale à mettre fin au génocide et à sanctionner l’occupant sioniste pour les violations qu’il commet quotidiennement”.

La Tunisie a de ce fait condamné avec la plus grande fermeté l’assassinat, tout en renouvelant sa position sur le droit palestinien et son soutien aux palestiniens dans leur lutte et l’établissement de leur État indépendant avec la pleine souveraineté sur toute la Palestine.





Kaïs Saïed : certains cercles criminels et leurs bras vendus veulent un retour en arrière

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 31 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri et le secrétaire d’État à la sûreté nationale, Sofiene Bessadok. Un communiqué de Carthage indique que la réunion a abordé la situation générale dans le pays « en particulier à la lumière des crises fomentées tous les jours » et la nécessité d’en faire porter la responsabilité juridique « non seulement à ceux qui y participent, mais surtout ceux qui les planifient ».





Mandat de dépôt contre Khaled Chelly et Najmeddine Mzoughi

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, mercredi 31 juillet 2024, d'ouvrir une information judiciaire contre neuf personnes, dont le président directeur général de Tunisair, Khaled Chelly et le secrétaire général du syndicat, Najmeddine Mzoughi. Ils sont accusés de divers chefs d'accusation, notamment l'exploitation de la fonction publique pour en tirer un avantage indu pour eux-mêmes ou pour autrui, de porter préjudice à l'administration, de falsification, de détention et d'utilisation de faux documents, ainsi que de corruption active et passive.





La Banque centrale de Tunisie maintient le taux directeur inchangé

Le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) est maintenu inchangé à 8%. C’est ce qu’a décidé le Conseil d'administration de la BCT, lors de sa réunion périodique du 31 juillet 2024. Le conseil a examiné les derniers développements économiques et financiers à l’échelle nationale et internationale. Il a passé, également, en revue l’évolution de l’activité bancaire en 2023 et au cours du premier semestre 2024 sur les plans du financement de l’économie et de la mobilisation de l’épargne, ainsi que la solidité financière et les défis à relever par le secteur bancaire au cos des prochaines années.





Ismail Haniyeh assassiné à Téhéran

Le mouvement palestinien Hamas a annoncé, mercredi 31 juillet 2024 dans un communiqué, l’assassinat de son leader Ismail Haniyeh à sa résidence à Téhéran. « Les enfants de la Palestine, de la nation arabe et islamique ainsi que de tous les peuples libres du monde pleurent le frère, le leader martyr, le moudjahid, Ismail Haniyeh, le leader du mouvement, qui a été tué à la suite d'un perfide raid sioniste sur sa résidence à Téhéran, après sa participation à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien », a indiqué ce même document.