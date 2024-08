Refus de libération d'Abir Moussi dans l'affaire du bureau d'ordre de la présidence

Le porte-parole de la cour d'Appel de Tunis, Habib Torkhani, a déclaré à l'Agence Tap, mercredi 31 juillet 2024, que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de rejeter la demande de libération d'Abir Moussi, présidente du PDL, concernant l'affaire dite du bureau d'ordre de la présidence de la République, qui a été renvoyée par la Cour de cassation, après annulation de l'ordonnance de clôture d'instruction.

Habib Torkhani a expliqué que la chambre des mises en accusation a annulé l'ordonnance de clôture d'instruction contestée et a renvoyé le dossier au juge d'instruction chargé de l'affaire pour examiner les demandes supplémentaires du ministère public et formuler une nouvelle ordonnance de clôture d'instruction, en prenant en compte toutes les exigences légales.







Il est à noter que la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Tunis avait, il y a quelques semaines, confirmé l'ordonnance de clôture d'instruction rendue par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis, qui avait décidé de classer sans suite une des accusations portées contre Abir Moussi, en rapport avec le complot visant à changer la structure de l'État, et de se limiter à l'inculpation pour traitement de données personnelles sans le consentement de leur propriétaire et pour entrave à la liberté de travail. Le ministère public auprès de la Cour d'appel de Tunis avait interjeté appel contre la décision de la chambre des mises en accusation, et la Cour de cassation a décidé de l'annuler et de la renvoyer à la Cour d'appel pour réexamen par une formation différente.

Il convient de rappeler qu'Abir Moussi est en détention provisoire dans le cadre de cette affaire depuis le 3 octobre 2023.





