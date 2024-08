Fathi Ben Khalifa : l’agriculteur souffre de la révolte des banques contre les politiques de l’État

Fathi Ben Khalifa, conseiller économique du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), est intervenu, mercredi 31 juillet 2024, sur les ondes de la radio Express FM dans l'émission « Le Grand Express », pour commenter sur les systèmes de production agricole en la Tunisie.

L’invité a appelé à la création d’un conseil supérieur de souveraineté alimentaire pour élaborer les hautes politiques et stratégies de l’État en matière de production agricole. Ce conseil comptera parmi ses membres l’institut National de nutrition, le ministère de la Santé et le ministère du Commerce, alors que le ministère de l’Agriculture sera en charge de la planification et de l’implémentation des plans quinquennaux.

Sur le sujet de financement des projets agricoles, le conseiller a indiqué que l’agriculteur souffre de la révolte des banques contre les politiques de l’État, étant donné que seulement 2,9% du total des prêts bancaires sont octroyés au secteur agricole.

M. Ben Khalifa a également appelé à parier davantage sur le secteur agricole, notamment l’huile d’olive, les dattes et les produits de la mer, citant l’exemple de l’excédent de la balance commerciale alimentaire de 1.834 M.D contre un déficit de 8.016 MD au niveau des exportations de la Tunisie.

A.B