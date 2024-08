Houcine Rhili : l’entretien et le remplacement des canalisations usées de distribution d’eau est prioritaire

Houcine Rhili, expert en développement et ressources hydriques, est intervenu aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2024, sur les ondes de la radio Express FM dans l'émission « Expresso », pour évaluer la situation hydrique actuelle de la Tunisie.

L’invité a indiqué que le dessalement d’eau de mer devra être le dernier recours après avoir épuisé toutes les solutions possibles, ce qui n’a pas été le cas pour la Tunisie, car la technique de l’osmose inverse est extrêmement coûteuse et nécessite beaucoup d’énergie.

Il aurait été plus efficace, selon ses dires, d’investir cet argent dans l’entretien et le remplacement des canalisations usées de distribution d’eau, étant donné le taux de perte d’eau majeur, soit 50% à Gabès et Gafsa 50% et 70% dans d’autres gouvernorats.

« Selon des rapports officiels, le volume de perte en eau potable au niveau national est de 120 millions m3, soit le quart du besoin des citoyens par an », a-t-il ajouté.

M. Rhili a appelé à créer une structure spéciale pour la gestion des eaux urbaines pluviales afin d’éviter les inondations et de diminuer la dépendance des grandes villes, tel que Sousse, aux barrages en matière d’eau.

Sur le sujet des barrages, l’expert a souligné qu’il fallait abandonner l’idée d'en construire de nouveaux traditionnels et que ceux-ci perdent de l’eau quotidiennement à cause de l’évaporation. L'expert a suggéré l’implémentation de solutions innovantes et moins coûteuses telles que les barrages souterrains qui alimenteront les nappes phréatiques.

Il a également appelé à la création d’un ministère de l’eau et de l’irrigation qui rassemblera les différents intervenants dans ce domaine, tel que l’Onas et l’Onth, et la promulgation d’un code des eaux pour mieux établir une stratégie à cet effet.

A.B