Kaïs Saïed, Isie, Présidentielle, Mourad Zeghidi… Les 5 infos du week-end

Élection présidentielle 2024 : Kaïs Saïed retire le formulaire de parrainage

Le président de la République, Kaïs Saïed a retiré, samedi 20 juillet 2024 au siège l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), le formulaire de parrainage pour l’élection présidentielle 2024 prévue le 6 octobre 2024. L’information a été confirmée, le jour même à Business News, par le porte-parole de l’instance, Mohamed Tlili Mansri. Ce dernier a précisé également que le nombre de candidats potentiels à l’élection présidentielle qui ont retiré le formulaire de parrainage auprès des services de l’instance, a atteint 75 jusqu'à samedi 20 juillet 2024 (vers 16h00).







Bouasker : tous les candidats potentiels sont égaux devant l’Isie et devant la loi électorale

« Tout le monde (faisant référence aux candidats potentiels à la présidentielle, ndlr) est égal devant l'Instance supérieure indépendante pour les Élections (Isie) et devant la loi électorale. Le contrôle commencera dès le lancement de la campagne électorale dans tous les aspects qui affectent ses principes », a indiqué, samedi 20 juillet 2024, dans une déclaration aux médias, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les Élections Farouk Bouasker.







Mourad Zeghidi exprime son soutien à tous les prisonniers du décret 54, depuis sa prison

« Toute ma solidarité avec tous les prisonniers du décret 54, journalistes, politiciens et tout prisonnier de cette loi répressive », a affirmé, vendredi 19 juillet 2024, le journaliste Mourad Zeghidi depuis la prison civile de la Mornaguia. C’est ce qu’a rapporté, le jour même, son avocat Ghazi Mrabet. Le prisonnier a profité de cette occasion pour saluer le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour son soutien, en rappelant que c’est son rôle en cette période délicate. Il a aussi exprimé son soutien à tout journaliste censuré.







Joe Biden renonce à sa candidature à la présidentielle américaine

Le président américain, Joe Biden, a annoncé, dimanche 21 juillet 2024, sur X (anciennement Twitter), avoir renoncé à l’élection présidentielle américaine. Âgé de 81 ans, le président américain, était vivement critiqué depuis plusieurs semaines quant à sa capacité physique à enchaîner un second mandat de quatre ans.







Amendement de la loi sur les chèques : fusion de deux projets de loi

La commission parlementaire de législation générale au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, vendredi 19 juillet 2024, de fusionner les deux projets de loi amendant des articles de loi sur les chèques dans le Code de commerce, sous le titre de projet de loi amendant certaines dispositions du Code de commerce. Il s’agit des projets n°51-2024 et n°60-2024, le premier amendant juste l’article 411 du Code de commerce et le second amendant les articles 410, 411 et 412 du même code. Le premier a été déposé au parlement le 29 mai 2024, par la présidence de la République avec une demande d’accélération de l’examen. Le second a été déposé le 11 juillet courant, aussi par la présidence de la République.