Le message du fils de Mabrouk Korchid à Kaïs Saïed

Le fils de l'homme politique Mabrouk Korchid, Hachem Korchid âgé de seize ans a publié, vendredi 19 juillet 2024, une vidéo sur les réseaux sociaux adressée au président de la République, Kaïs Saïed ainsi qu'au procureur de la République.





L'enfant rappelle dans son message qu'il allait rendre visite à sa sœur à Toulouse en France, sauf qu'il avait été interdit de quitter le territoire et retenu pendant quatre heures à l'aéroport. "Je n'ai pas vu ma soeur depuis six mois. Le gouvernement m'a empêché de voyager parce que mon père est un homme politique et ancien ministre, mais aussi parce qu'il s'est opposé à l'injustice. Ils ont refusé mon départ afin que je prenne contact avec ma sœur alors que je suis un enfant. Ma sœur ne rentre pas en Tunisie parce qu'elle a peur d'être punie et de perdre ses études, tout comme ma mère, mes frères et moi. Donnez-moi une chance pour vivre en paix en tant qu'enfant non concerné par la politique. Ne volez pas mon enfance… Je ne veux pas voir des policiers et un procureur… Je veux garder de bons souvenirs et non des images de violence et de brutalité", indique le jeune garçon en s'adressant au président de la République et au procureur.





Rappelons que l'avocat et ancien ministre, Mabrouk Korchid avait publié un statut, le 14 juillet 2024, indiquant que les autorités de l'aéroport de Tunis-Carthage avaient empêché son fils mineur, Mohamed Hachem, né le 03/07/2008, de quitter le territoire national à bord du vol numéro TU282.







S.H