La ministre de l'Économie : 9805 PME ont besoin de rééchelonner leurs prêts ou d’emprunter environ 300 millions de dollars

La ministre de l'Économie et de la Planification, Feryel Ouerghi, a indiqué, mercredi 17 juillet 2024, devant la Commission des finances et du budget au Parlement, que les besoins financiers, entre rééchelonnement de prêts ou nouveaux emprunts, pour environ 9805 petites et moyennes entreprises enregistrées au Centre d'information de la Banque centrale de Tunisie, sont estimés à environ 300 millions de dollars.





La ministre a indiqué que ces entreprises ont connu un déclin significatif pendant la crise du Covid-19, recevant un soutien limité du gouvernement en raison des pressions majeures sur les finances publiques causées par cette crise. Elles n'ont bénéficié que de 450 millions de dinars, soit seulement 0,4 % du produit intérieur brut (PIB).





En raison de la détérioration de l'activité économique, ces entreprises éprouvent de grandes difficultés à obtenir de nouveaux financements des banques pour reprendre leurs activités ou rééchelonner leurs dettes.





La ministre a expliqué qu'en raison de la situation critique de la liquidité à long terme à laquelle sont confrontées les PME, et pour faciliter leur accès à de nouvelles opportunités de financement à plus long terme afin de surmonter le risque de fermeture, un fonds de 120 millions de dollars a été mis en place pour couvrir les besoins d'environ 900 entreprises répondant aux critères nécessaires pour en bénéficier, avec un montant moyen de prêt de rééchelonnement ou de nouveau prêt de 500 000 dinars tunisiens.





Il est à noter que le fonds de financement de 120 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 115,9 millions d'euros, fait l'objet d'un accord de prêt conclu le 10 février 2023 entre le gouvernement tunisien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans le cadre du projet de soutien aux PME pour la relance économique.





S.H