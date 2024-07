Or, carburant, stupéfiants : les chiffres des saisies douanières

Imprimer

Le porte-parole de la direction générale de la douane, le colonel-major Chokri Jabri, est intervenu, jeudi 18 juillet 2024, sur Mosaïque FM.

Il a dévoilé, au micro de Jihen Miled, quelques chiffres édifiants sur les saisies effectuées par la douane durant les six premiers mois de 2024.

Chokri Jabri a indiqué que, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic en tout genre, les services de la douane ont effectué plus de 15.800 patrouilles sur terrain et 1187 descentes qui ont permis de rédiger des PV d’une valeur de 296 millions de dinars.

« 17 kilos d’or, quatre millions de dinars tunisiens, plus de 194.000 cartouches de tabac, plus de 91.000 litres d’essence, plus de 158.000 litres de gasoil, 35.000 paires de chaussures de sport, 61 tonnes de fruits secs, plus de 34.000 boites de jus de fruits, plus de 60.000 pièces de rechange automobile, plus de 53.000 boites de médicaments, près de 200 kilos de cannabis, plus de 751.000 comprimés de stupéfiants et près de six kilos de cocaïne ont été saisis » a révélé le responsable.

M.B.Z