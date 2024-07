Un poids lourd fonce dans une terrasse de café et fait plusieurs victimes à El Ouardia

Un accident effroyable a eu lieu mercredi soir 17 juillet 2024 vers 23h45 à Bellevue (El Ouardia) qui a fait plusieurs victimes : deux morts sur le coup (âgés de 22 ans et trente ans) et dix blessés (âgés entre 17 ans à cinquante ans). Un accident qui a suscité l’émoi.

« Un poids lourd sans remorque et roulant assez vite, selon les témoignages, a percuté deux véhicules avant de foncer dans une terrasse de café bondée, prenant au dépourvu les personnes installées », a indiqué le directeur régional de la protection civile de Tunis, le colonel-major Mounir Rayabi au micro de Jihene Miled dans l'émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM jeudi 18 juillet 2024.

Tous les moyens ont été mis à disposition pour traiter cet incident, notamment pour fournir les premiers soins et transporter les blessés aux hôpitaux de Charles Nicolle, de La Rabta, Habib Thameur et au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

« Nous sommes restés sur place car il pouvait y avoir un autre accident outre le fait qu’il y a eu pleins de cas d’évanouissements et d’hystérie au sein de la population après l’accident, dont sept ont été transportés également aux hôpitaux », a-t-il expliqué en précisant que le conducteur du poids lourd est un habitant du quartier.

Et d’ajouter : « Nous sommes restés sur les lieux jusqu’à 4 heures, pour attendre de déplacer le poids lourd et dégager la voie »

Interrogé par l’animatrice si une flaque d’huile serait derrière cet accident, le colonel-major Rayabi a indiqué que l’examen préliminaire indique qu’il y avait un excès de vitesse mais les unités sécuritaires et judiciaires poursuivent leur enquête sur les circonstances et les raisons de cet accident.

I.N.