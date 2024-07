Kaïs Saïed : il n’y a pas d’avenir sans un enseignement national accessible à tous

Le président de la République s’est entretenu aujourd’hui, mercredi 17 juillet 2024 avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Culture par intérim, Moncef Boukthir, et la ministre de l’Éducation nationale Salwa Abassi.

Selon un communiqué de Carthage, publié ce soir, cette réunion a permis d’aborder les résultats de l’année scolaire et universitaire, mais aussi le rapport final de la consultation nationale de l’enseignement et le projet de loi qui organisera le conseil supérieur de l’éducation. Kaïs Saïed a souligné, dans ce sens, « l’importance de cette restructuration, dans ce domaine où aucune erreur est permise. Car, chaque erreur ne peut être rattrapée qu’après environ deux décennies ».





Le président de la République a aussi souligné l’importance de la place de l’enseignement public et la nécessité de garantir les conditions optimales aux étudiants, sur un pied d’égalité.

Il a aussi rappelé l’urgence de trouver une solution au dossier des doctorants-chômeurs qui « paient le prix de mauvais choix ».





Kaïs Saïed a également abordé, toujours selon le communiqué présidentiel, la situation des enseignants et des suppléants, dont certains n’ont pas été payés, ainsi que celle des établissements éducatifs qui, parfois, manquent de l’essentiel.

« Il n’y a pas d’avenir sans un enseignement national accessible à tous, équitablement », a-t-il déclaré.

R.B.H