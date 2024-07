Kaïs Saïed : il faut lever les obstacles entravant la création des entreprises communautaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 15 juillet 2024, la ministre de l'Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi, et le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Économie et de la Planification, chargé des petites et moyennes entreprises, Samir Abdelhafidh.

Le président de la République a considéré que l'économie doit être nationale, basée sur les choix du peuple tunisien, la création de richesse et une véritable croissance, et non pas sur une économie de rente, qui conduit à des taux de croissance erronés et fallacieux.





Il a également souligné que le plan de développement économique et social doit être basé sur un ensemble de choix visant à réaliser la justice sociale et à fournir un certain nombre de services essentiels tels que le droit à l'emploi, à un salaire décent, et les droits fondamentaux en matière de transport, de santé, d'éducation et de couverture sociale.





Le président de la République a également noté qu'aujourd'hui, le peuple tunisien paie cher les conséquences des choix politiques défaillants depuis la fin des années 1980. Il a ajouté que la situation s'est aggravée suite à l'exploitation des revendications légitimes des tunisiens, notamment, en ce qui concerne l'emploi, la liberté et la dignité nationale.





Il a souligné le rôle des petites et moyennes entreprises et la nécessité de lever les divers obstacles qui entravent leur développement, notamment le manque de réactivité de certaines administrations aux demandes de création de projets, y compris sous forme des entreprises communautaires.





Le président de la République a conclu en affirmant que l'héritage est lourd, mais que la volonté de le surmonter est inébranlable. Il a appelé tous les responsables à s'engager dans cette bataille que mène le peuple tunisien pour sa libération et pour mettre fin à la domination des lobbies qui agissent dans l'ombre.





