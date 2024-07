Réunion des chefs des missions diplomatiques pour discuter des préparatifs de la présidentielle

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a présidé, mercredi 17 juillet 2024, une réunion en ligne avec tous les chefs de missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, ayant permis de discuter des façons de renforcer la préparation de la prochaine élection présidentielle.





Le ministre a souligné la nécessité de mobiliser tous les efforts pour assurer la réussite de cet important rendez-vous national, en mobilisant toutes les capacités administratives et logistiques pour garantir le bon déroulement du processus électoral dans un cadre d'impartialité totale.





Il a également mis en avant l'importance de mettre en avant les efforts déployés et de clarifier les responsabilités entre tous les acteurs impliqués.





En outre, il a recommandé à tous les chefs de missions diplomatiques et consulaires de poursuivre leurs efforts auprès des autorités des pays hôtes pour obtenir les approbations officielles nécessaires à l'ouverture des bureaux de vote dans les plus proches délais, tout en essayant de rapprocher ces bureaux des citoyens tunisiens.





Enfin, le ministre a souligné l'importance d'une coordination étroite avec l'Instance supérieure indépendante pour les élections et ses différentes sections l'étranger, dans le but de faciliter ses missions et de garantir toutes les conditions favorables à l'exercice électoral dans l'intérêt des citoyens tunisiens résidant à l'étranger.





S.H