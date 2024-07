Les doctorants au chômage en colère

Imprimer

Les doctorants au chômage ont organisé, mercredi 17 juillet 2024, un rassemblement de protestation devant les locaux du ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Ils réclament la régularisation de leur situation pour une vie digne.

À cette occasion, plusieurs slogans ont été brandis, notamment "la régularisation de la situation des doctorants au chômage est un droit et non pas un privilège", "le système détruit l’avenir des doctorants chercheurs", "des cerveaux en veille dirigent l’État", "l’intégration des doctorants chômeurs est devenue une priorité absolue", "les docteurs sont en colère", "Vous avez condamné à mort l’avenir de l’université et de la recherche scientifique" et "un ministère sans stratégie exclut les doctorants chercheurs".

I.N.