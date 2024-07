Houssem Hammi : on oblige les candidats à dévoiler très vite leur intention de se présenter à la présidentielle !

Le coordinateur du collectif Soumoud, Houssem Hammi, est intervenu, mercredi 17 juillet 2024, dans la matinale d’Express FM.

Il a estimé que le calendrier de la présidentielle, annoncé par l’Isie, est très « serré » et pénalise fortement les potentiels candidats.

« Ce sont des délais très courts pour rassembler autant de parrainages, pour parler aux électeurs, même les conditions ont tardé à être annoncées, les gens ne savaient même pas s’ils pouvaient se présenter ou pas (…) il y a aussi l’annonce de la date, certes il s’agit d’un détail sur la forme mais cela en dit long sur la situation et le poids de l’exécutif, annoncer la date est une prérogative de l’Isie mais c’est la présidence de la République qui l’a fait » a déclaré Houssem Hammi.

« L’Isie devait également faciliter le processus pour les candidats, c’est aussi cela son rôle, au lieu de quoi elle ne fait qu’accumuler les difficultés. Des formulaires papier à retirer par le candidat au B3, on dirait que tout est mis en œuvre pour entraver les intentions de candidatures (…) on se demande par exemple ce qui adviendra des opposants emprisonnés qui ont annoncé leur intention de se présenter à la présidentielle (…) l’Isie peut très bien consulter les documents juridiques relatifs aux candidats pour savoir s’ils sont privés de leurs droits civiques et politiques, alors pourquoi contraindre le candidat à retirer un B3 alors qu’il ne maitrise absolument pas les délais administratifs, qui relèvent là encore de l’exécutif (…) de quel droit l’Isie a-t-elle d’ailleurs publié ce texte et ces conditions ? Elle devait appliquer la loi telle qu’énoncée dans l’article 89 de la constitution et le Code électoral, ce n’est absolument pas son rôle de publier des textes et des nouvelles conditions » a-t-il ajouté.

Sur le nombre de candidatures potentielles, Houssem Hammi, a estimé que l’Isie ne s’attendait pas à ce que près de soixante personnes tentent de rejoindre la course. « Je ne pense pas qu’elle s’attendait à ce chiffre, je pense qu’il y a eu improvisation, on voulait pousser les gens qui souhaitent se présenter à le déclarer afin que l’Isie sache assez tôt leur identité (…) cela est aussi une aberration, certaines personnes devraient avoir le droit de garder le secret de leur intention jusqu’à récolter leurs parrainages, comme cela est fait d’habitude. En obligeant les candidats à retirer eux-mêmes leurs formulaires, on les contraint à se dévoiler très vite dans le contexte qu’on connaît » a conclu Houssem Hammi.

M.B.Z