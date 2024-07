Quels sont les délais de convocation des électeurs à l'élection présidentielle ?

L'article 90 de la Constitution tunisienne de 2022 décrit les procédures et délais relatifs à l'élection présidentielle en Tunisie. Voici les points clés concernant les délais de l'élection présidentielle :

Élection présidentielle régulière :

1. Mandat présidentiel:

- Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans.

2. Période de l'élection :

- L'élection présidentielle doit avoir lieu au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel en cours. Cela signifie que l'élection doit être organisée dans la période allant de 90 jours à trente jours avant la fin du mandat actuel du président de la République. L'actuel mandat arrive à terme le 23 octobre 2024, la convocation doit donc être officialisée avant le 25 juillet.

3. Mode de suffrage :

- Le président est élu au suffrage universel, libre, direct et secret.

- Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des voix exprimées.

Ces dispositions assurent une transition ordonnée et démocratique du pouvoir présidentiel. En fixant des périodes précises pour l'organisation des élections, la Constitution garantit que la fonction présidentielle reste légitime et que le processus électoral est prévisible et transparent.

L'article 90 de la Constitution tunisienne de 2022 fixe des délais clairs pour les élections présidentielles, notamment en précisant que celles-ci doivent avoir lieu dans les trois derniers mois du mandat présidentiel en cours. En cas de vacance du poste, une nouvelle élection doit être organisée dans les 90 jours suivant la vacance. Ces règles sont conçues pour maintenir la continuité et la stabilité de l'État tunisien.