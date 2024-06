Météo Tunisie - Vents forts dans le sud

L'institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dimanche 23 juin 2024, que des passages nuageux seront enregistrés cette nuit sur la plupart des régions, avec des nuages localement denses dans le nord et le centre accompagnés de quelques pluies éparses.





L'INM ajoute que le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, relativement fort à fort près des côtes ouest et dans le sud avec des tourbillons de sable locaux, et faible à modéré ailleurs. Leur vitesse sera comprise entre 40 et 60 km/h et pourra atteindre les 80 km/h. Cela réduira la visibilité à moins de 1000m.





Les températures nocturnes varieront entre 19 et 23 degrés dans le nord et les montagnes et entre 24 et 30 degrés dans les autres régions, atteignant jusqu'à 35 degrés dans l'extrême sud.





