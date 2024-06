Sihem Ben Sedrine assignée à résidence ? Le vrai du faux

Plusieurs profils et pages proches des cercles du pouvoir ont fait circuler, samedi 22 juin 2024, une information selon laquelle, l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine aurait été interdite de voyage et assignée à résidence.

Business News a vérifié ces rumeurs persistantes et il s’est avéré que ces décisions de justice visant Sihem Ben Sedrine ne sont pas récentes.

L’ex-présidente de l’IVD est poursuivie dans six affaires, toutes pour ses activités au sein de l’instance. Elle a été auditionnée à plusieurs reprises et sa dernière comparution remonte au 4 juin, mais l’affaire a été reportée.

C’est au mois de mars 2023, qu’on apprenait l’ouverture d’une instruction contre Sihem Ben Sedrine et plusieurs membres du conseil de l’IVD. Mme Ben Sedrine avait été convoquée pour lui signifier une mesure d’interdiction de quitter le territoire à la date du 2 mars.

Par la suite le juge a été muté et le poste est resté vacant pendant presque une année. Un autre juge a été nommé au niveau de ce bureau début 2024 et a informé la concernée à la date du 7 mars 2024 de sa décision de l’assigner à résidence.

Par ailleurs, durant le mois de février 2024, Sihem Ben Sedrine avait été interrogée par un autre juge du pôle économique et financier dans le cadre de quatre affaires la visant. C’est là que le juge d’instruction a émis une nouvelle décision d’interdiction de voyage à son encontre.

Le parquet avait également requis un mandat de dépôt qui avait été rejeté par le juge. Le parquet avait alors fait appel de cette décision et la chambre des mises en accusation avait examiné le recours et rejeté la demande de mandat de dépôt. D’après les informations disponibles, quinze jours après, le juge qui avait refusé de placer Sihem Ben Sedrine en détention a été muté.

I.L