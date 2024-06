Le nombre de pèlerins tunisiens décédés à la Mecque atteint 53 personnes

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés à ce jour, samedi 22 juin 2024, a atteint 53 personnes, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et relayé par la Tap.

La même source précise que le consulat de Tunisie à Djeddah, en coordination avec l'ambassade de Tunisie à Riyad et les délégations tunisiennes officielles, assure le suivi de l'état des pèlerins et des patients tunisiens admis dans les hôpitaux saoudiens et mène les rechreches des pèlerins disparus.

Le ministère a souligné que de nombreuses mesures ont été lancées pour ratisser les hôpitaux, prendre en charge les Tunisiens se trouvant encore sur les lieux et assurer les formalités administratives pour le rapatriement des défunts.

On rappellera que la situation des pèlerins tunisiens à La Mecque a récemment fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs décès et cas de disparitions ont été enregistrés. La présidence de la République a annoncé, hier, le limogeage de Brahim Chaïbi, ministre des Affaires religieuses.

M.B.Z