Salwa Abassi : le taux de réussite au bac est très honorable

La ministre de l’Éducation, Salwa Abassi a annoncé, samedi 22 juin 2024, que l’envoi des résultats de la session principale du baccalauréat par SMS se fera demain, dimanche 23 juin, à partir de 8 heures. Dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, la ministre a ajouté que la proclamation des résultats officiels se fera, pour sa part, lors d’une conférence de presse prévue mardi 25 juin.

Salwa Abassi a également tenu à démentir les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et selon lesquelles le taux de réussite serait de 38%. Elle a assuré que le taux était très honorable et qu’elle-même a été surprise par ces chiffres au regard du nombre de tentatives de triche déjouées avant et après les épreuves. « Je veux rassurer les parents et les familles tunisiennes. Il y a de très bons résultats », a indiqué la ministre.

I.L