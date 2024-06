Kaïs Saïed appelle Khaled Nouri à plus de vigilance

Imprimer

Le président de la République a reçu aujourd’hui, jeudi 6 juin 2024, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État chargé de la sécurité nationale Sofiene Bel Sadok.

D’après un communiqué publié ce soir par la présidence, le chef de l’État a souligné « la nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre toutes les formes de délinquance, dans le respect des droits, des libertés et de la dignité humaine ».

Kaïs Saïed a d’ailleurs abordé « certains événements récents vécu par le pays », appelant à « plus de vigilance et à ce que les personnes qui sont derrière ces actes - dans le but de créer des crises - assument pleinement leurs responsabilités ». « Plusieurs de ces événements ne sont ni innocents, ni naturels et leur but est de faire vaciller la stabilité et de créer des tensions afin de servir des considérations électorales connues ».

Par ailleurs, Kaïs Saïed a affirmé qu’il était nécessaire que les responsables au niveau national, mais aussi régional et local soient sélectionnés sur la base de « leur loyauté à la Tunisie seule, mais aussi sur la base du sentiment de responsabilité, en plus de leur intégrité et dévouement sans limite ».

R.B.H