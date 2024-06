Après le scandale, la livraison du Stade olympique de Sousse prévue pour fin juillet 2024

La commission chargée de la rénovation du Stade olympique de Sousse a annoncé, mercredi 5 juin 2024 dans un communiqué, que la fin des travaux est prévue en juillet 2024. Elle a lancé un appel d’offres pour choisir le promoteur qui se chargera de l’éclairage du terrain, du panneau d’affichage et de la station de retransmission télévisuelle.

S’agissant de l’installation des sièges pour le public, la commission indique qu’elle est en train d’accélérer la publication d’un nouvel appel d’offres pour l’installation de chaises conformes au cahier des charges sans problèmes de visibilité sur le terrain (25.000 sièges concernés), en attendant la fin des tests et une décision finale sur le statut des sièges restants et qui présentent des problèmes de visibilité.

La commission a profité de l’occasion pour affirmer qu’elle poursuivra ses efforts sérieux auprès de toutes les parties concernées par ce dossier afin de pallier les déficiences enregistrées au Stade olympique de Sousse et achever la mise en œuvre des travaux supplémentaires nécessaires à sa réhabilitation afin qu'il soit conforme aux normes internationales et accueillir des matchs internationaux dans les plus brefs délais.

Les travaux d’aménagement du Stade olympique de Sousse avaient débuté en 2019 avec un coût initial prévu de 32 millions de dinars. Or, après des travaux de rénovation qui ont duré plusieurs années, le Stade olympique de Sousse a été livré dans un état pire qu’il ne l’a été auparavant. Environ 60 millions de dinars des deniers publics ont été engloutis pour qu’au final la Confédération africaine de football (Caf) refuse l’homologation du stade. Une enquête sur des suspicions de corruption en rapport avec les travaux d'extension et d'aménagement du Stade olympique de Sousse a été ordonnée par le ministère public près le Tribunal de première instance de Sousse.

I.N.