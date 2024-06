Kasserine : le gouverneur fait appel à la police pour dégager les membres du conseil local

Imprimer

Les membres du conseil local d’Ezzouhour du gouvernorat de Kasserine ont annoncé que le gouverneur, Ridha Rokbani avait fait appel à la police afin de les virer du siège du gouvernorat.

Dans un communiqué du 4 juin 2024, les membres du conseil local d’Ezzouhour ont indiqué qu’une affaire de clé était à l’origine de ce conflit. Ces derniers avaient été informés par l’un des agents administratifs que le délégué avait décidé de ne pas leur fournir une copie de la clé de la salle dédiée aux réunions du conseil local.

Les membres du conseil local d’Ezzouhour ont décidé de saisir le gouverneur et de l’informer de la chose. Ils se sont rendus au siège du gouvernorat de Kasserine en compagnie de l'un des membres du conseil régional et de l’un des membres du conseil de district afin de présenter à Ridha Rokbani un communiqué l’informant des faits. Néanmoins, ces derniers ont été, en premier lieu, interdtis d’accéder au siège du gouvernorat et en second lieu interdits de rencontrer le gouverneur.

Les membres du conseil local ont été placés dans la salle d’attente puis ont été surpris de constater que le gouverneur avait fait appel à la police afin de les dégager des lieux. On leur a expliqué qu’il ne désirait pas s’entretenir avec eux. Ils ont, donc, choisi de déposer un courrier officiel auprès du bureau d’ordre et de partir.

S.G