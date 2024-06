Adel Elarbi : un accord tuniso-chinois porte sur un don à hauteur de 200 millions de yuans

L’ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Elarbi a affirmé que les relations tuniso-chinoises étaient solides et très bonnes et que les récents projets réalisés dans le cadre de la coopération entre les deux pays reflétaient cela.

S’exprimant le 3 juin 2024 durant « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Adel Elarbi a cité plusieurs exemples de ces projets, notamment l’Académie diplomatique tunisienne et le Centre culturel et sportif de la jeunesse à Ben Arous. « Nous aspirons à développer ces relations… La Chine est un grand pays ayant de l’ampleur sur le plan économique et politique », a-t-il dit.

L’ambassadeur de Tunisie en Chine a déclaré : « L’accord de coopération économique et technique inclut un don à hauteur de 200 millions de Yuans, soit près de 100 millions de dinars pour l’exécution de projets en Tunisie… Il y a, également, un accord portant sur la création de groupes de travail pour l’investissement dont nous avons tant besoin en Tunisie… Attirer des investissements chinois en Tunisie doit faire partie de nos priorités », a-t-il poursuivi.

Adel Elarbi a affirmé que le président de la République, Kaïs Saïed était l’un des quatre chefs d’État arabes faisant partie de la liste des invités d’honneur au sommet sino-arabe. Il a considéré que ceci démontre l’intérêt porté par la Chine à la Tunisie. De ce fait, le diplomate est revenu sur les rencontres organisées dans le cadre de la visite du président de la République, Kaïs Saïed, indiquant que celles-ci ont abouti à la conclusion de plusieurs accords de coopération tuniso-chinoise.

Adel Elarbi a évoqué l’importance de l’échange de technologies et d’expérience, en plus de la création d’emplois possibles à travers les investissements chinois en Tunisie. L’ambassadeur a révélé que les échanges ont porté sur le financement de la cité médicale de Kairouan, du Centre de traitement des tumeurs de Gabès ou encore l’aménagement du stade d’El Menzah. Il a expliqué que le président de la République avait mis l’accent sur l’importance d’investir dans les transports en commun et dans l’infrastructure.

L’ambassadeur de Tunisie en Chine a indiqué que les échanges ont, également, porté sur l’incitation et l’encouragement du tourisme en Tunisie et de la coopération avec les entreprises chinoises. Il a mis l’accent sur l’impact positif de cette coopération. Pour ce qui est des visites effectuées par le président de la République aux locaux de BYD et Huawei, Adel Elarbi a affirmé que ceci encouragera le recrutement de jeunes diplômés tunisiens.

« Pour ce qui est de Huawei, elle emploie beaucoup de jeunes tunisiens… Sa politique porte sur le recrutement de jeunes tunisiens… La visite du président l’encouragera à élargir ses investissements… Ce soutien de la part du président, permettra d’investir dans les villes numériques, dans le contrôle des frontières, dans la facilitation des activités au sein des ports tunisiens… Ceci a été évoqué lors de la visite du président aux locaux de Huawei… Cette entreprise doit prendre en considération les besoins de la Tunisie…

Pour ce qui est de BYD, il s’agit d’une grande entreprise connue dans la construction de voitures… Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de la part du président à la société de s’installer en Tunisie… Nous avons une main-d’œuvre qualifiée… Elle peut en profiter, en plus de l’emplacement géographique lui accordant une proximité par rapport aux grands marchés… Le président a consulté des bus électriques et hybrides… Les échanges ont porté sur la coopération dans le secteur des transports en commun… La visite du président donnera un coup de pouce… Il y a eu un accord de travail pour encourager l’investissement », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed a effectué une visite d'État en Chine qui a duré cinq jours. Il avait assisté, sur invitation du président chinois, Xi Jinping, à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe.

S.G