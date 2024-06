Kaïs Saïed, Chine, Ons Jabeur… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 1er au 2 juin 2024 :







Kaïs Saïed visite la grande bibliothèque de Huawei

Le président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse et des membres de la délégation tunisienne, s'est rendu, samedi 1er juin 2024, dans la ville de Dongguan en Chine. Kaïs Saïed a visité la grande bibliothèque de la société Huawei où il a assisté à une présentation par le conservateur de la bibliothèque sur les différents pavillons, en particulier celui dédié à la Tunisie.







Roland-Garros : Ons Jabeur passe au 1/4 de finale et jouera contre Coco Gauff

La championne nationale Ons Jabeur a facilement vaincu ce dimanche 2 juin 2024 la danoise Clara Tauson 6-4 ; 6-4 au tournoi de Roland-Garros et passe ainsi au 1/4 de finale. La tenniswoman jouera mardi face à la jeune américaine Coco Gauff, deuxième mondiale. La nouvelle star a la réputation de ne pas faire de cadeaux et de ne pas pardonner les fautes commises par l’adversaire.







Boutheina Gregba : cinq personnes mènent une campagne contre le Croissant rouge

La porte-parole du Croissant rouge tunisien (CRT), Boutheina Gregba, a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue samedi 1er juin 2024, que cinq personnes mènent une campagne orchestrée contre le CRT, ajoutant que cela a pour objectif de porter atteinte à la légitimité du comité directeur. « Le timing est aussi suspect, nous nous apprêtons à envoyer un navire d’aides à Gaza et si notre légitimité est remise en question, il n’y aura plus de navire. Tout ceci semble être très étudié » a-t-elle ajouté.







Hamza Belloumi s’explique sur le reportage censuré des quatre vérités

Le journaliste et présentateur de l’émission « les quatre vérités » s’est exprimé ce samedi 1er juin 2024, sur les ondes de Diwan Fm, sur le reportage censuré de son émission. Hamza Belloumi explique que le reportage en question est en lien avec une affaire criminelle dans laquelle un corps calciné a été découvert. « Dans cette affaire, cette interdiction de traitement médiatique est curieuse car il s’agit d’un fait divers », a-t-il dit





Le ministère de l'Éducation interdit le port du Keffieh palestinien lors des épreuves du baccalauréat

Le ministère de l'Éducation a rendu public un communiqué, dimanche 2 juin 2024, pour réagir aux appels du port du keffieh palestinien lors des épreuves du baccalauréat qui débutent le 5 juin courant et se poursuivent jusqu'au 12. Dans son communiqué, le ministère a réaffirmé son soutien absolu à la cause palestinienne, "en accord avec les positions fermes du président de la République et des orientations de l'État tunisien, qui soutiennent toutes les nations opprimées dans le monde".