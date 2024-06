Mouton de l'Aïd : le prix du kilo est fixé à 21,9 dinars

Imprimer

La société Ellouhoum va entamer la vente des moutons pour le sacrifice de l'Aïd à partir du samedi 8 juin, au prix de 21,900 dinars par kilogramme vivant, dans son siège situé à la région d'El Ouardia.

Tarek Ben Jazia, président-directeur général de la société Ellouhoum a déclaré que la société s'efforce de proposer des moutons répondant aux normes sanitaires et religieuses à des prix qu'il a jugés appropriés dans les circonstances actuelles, afin de remplir son rôle de régulateur et de fournir des moutons à l'ensemble des citoyens, vendus au poids dans un cadre de transparence et de transactions équitables.

Tarek Ben Jazia a ajouté que le prix adopté a été convenu en concertation avec l'autorité de tutelle, soulignant que le prix prend en compte les intérêts des agriculteurs et des consommateurs.





Il convient de noter que de nombreux Tunisiens se sont plaints de la hausse des prix des moutons de l'Aïd cette année, qu'ils jugent injustifiée, les prix variant entre 800 et 1.200 dinars par mouton. Ils ont appelé les autorités à intervenir pour fournir des moutons à des prix raisonnables pour l'Aïd de cette année (prévu pour le dimanche 16 juin).





Tarek Ben Jazia a reconnu que «fournir des moutons cette année n'a pas été une tâche facile et a nécessité de grandes négociations avec les éleveurs, en raison de leur demande de prix dépassant les 23 dinars par kilogramme vivant, en raison de la hausse des prix des aliments pour animaux, de la sécheresse de l'année précédente, de la réduction des troupeaux par de nombreux éleveurs, et de la poursuite de l'abattage des femelles».

Il a ajouté que le marché est actuellement soumis à des pratiques spéculatives majeures, avec de nombreux intermédiaires exigeant des prix dépassant parfois 25 dinars par kilogramme vivant. Les chiffres officiels montrent que le troupeau de moutons en Tunisie a diminué de 16 % cette année par rapport à l'année précédente, se stabilisant à 1,05 million de têtes contre 1,2 million l'année dernière.

S.H