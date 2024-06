Kaïs Saïed visite la grande bibliothèque de Huawei

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse et des membres de la délégation tunisienne, s'est rendu, samedi 1er juin 2024, dans la ville de Dongguan en Chine.









Kaïs Saïed a visité la grande bibliothèque de la société Huawei où il a assisté à une présentation par le conservateur de la bibliothèque sur les différents pavillons, en particulier celui dédié à la Tunisie.

Le président a offert à la bibliothèque quelques ouvrages tunisiens en signe d'amitié entre les peuples tunisien et chinois, note le communiqué publié par Carthage ce matin.





Il a également visité le siège officiel de la société Huawei dans la ville de Shenzhen où il a rencontré son fondateur, Ren Zhengfei, et effectué une visite des pavillons de l'entreprise.









Durant cette visite, le président a pris connaissance des dernières innovations technologiques de l'entreprise et a écouté une présentation détaillée sur ses activités dans le monde en général et en Tunisie en particulier, ainsi que sur les opportunités de développement de ses partenariats avec la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment la numérisation de l'administration, les transactions financières, l'éducation et les énergies renouvelables.

Le président de la République a affirmé que "la numérisation n'est plus un choix, mais une nécessité urgente". "Ses avantages sont nombreux et ne se limitent pas à la rapidité et à la transparence des services, mais contribuent également de manière efficace à la lutte contre la corruption".

Après ces deux visites, le président de la République s'est rendu au siège de la société chinoise BYD, spécialisée dans la fabrication de moyens de transport terrestre à énergie électrique et hybride. À l'issue de ces visites, le chef de l'État est rentré en Tunisie très tôt ce matin.

S.H