Le tabagisme au centre d'une table ronde organisée par Med.tn

Conscient des impacts dévastateurs du tabagisme et soucieux de ses conséquences sur la santé physique et mentale de l’Homme et des générations futures, la plateforme - et désormais média médical - « Med.tn » a organisé, le 30 mai 2024, une table ronde ayant pour thématique « Le Tabagisme chez les jeunes : État des lieux et urgence d’agir ».

En organisant cet événement, « Med.tn » démontre son engagement dans la sensibilisation et l’éducation sur les dangers du tabagisme. Afin de relever ce défi, la plateforme mise sur son réseau de plus de 6.000 médecins dont Modather Marzouk, médecin généraliste et Anas Laouini, sexologue et psychothérapeute qui ont mené le débat.

« Beaucoup de jeunes et d’enfants fument… Ce phénomène est devenu normal… Le tabagisme reste un dangereux fléau… Nous devons le défier et l’éviter. La cigarette la plus dangereuse est la première », a déclaré Modather Marzouk au micro de Business news.

Dr Marzouk a assuré que les médecins étaient habilités à assister les fumeurs et à les aider à arrêter la cigarette. Il a insisté sur la prévention contre la cigarette auprès des jeunes et à l'importance de leur expliquer les méfaits et l’utilisation de certains outils et nouveau dispositifs utilisés par les fumeurs. Il a considéré que les jeunes n’étaient pas suffisamment informés à ce sujet.

De son côté, le sexologue et addictologue, Anas Laouini a évoqué l’importance des techniques et moyens psychologiques permettant de lutter contre la dépendance. Il a indiqué que le fumeur pouvait recourir à des entretiens de motivation. « L’Homme peut se convaincre d’arrêter la cigarette… C’est un travail qui se fait au niveau psychologique, émotionnel, des compétences, et du subconscient afin d’arrêter de fumer, voire d’être conscient de l’importance d’arrêter de fumer », a-t-il dit.

Anas Laouini a estimé que l’Homme faisait face à plusieurs facteurs le poussant vers la cigarette. Fumer est fondamentalement lié à son équilibre émotionnel. « On fume le matin, au réveil, lorsqu’on monte à bord de sa voiture, à l’arrivée au travail, après le déjeuner, en soirée, lorsqu’on est énervé, lorsqu’on ressent de la joie, en écoutant de la musique ou en regardant un film… C’est comme si sa vie reposait sur la cigarette », a-t-il ajouté.

Le sexologue et addictologue a mis l’accent sur l’importance de briser ce lien de dépendance à un produit nocif et cancérigène. Il a expliqué que ceci nécessitait beaucoup d’efforts. Il a assuré que l’Homme pouvait se passer de la cigarette et passer vers un meilleur mode de vie. Il a déploré l’attitude des fumeurs et a estimé que ces derniers ne cherchaient pas à découvrir les outils permettant de mettre fin à la dépendance.

« Aucune génération n’est sauve… La dépendance à la cigarette a augmenté… Au sein des nouvelles générations, les taux sont élevés… Les chiffres montrent que le nombre de fumeuses a considérablement augmenté… Ce fléau touche toutes les catégories de la société… Les principales victimes sont les adolescents… On a observé une défaillance de l’État, de la société civile et du ministère de la Santé… Les publicités diffusées à la télévision à ce sujet sont une source de railleries… Il s’agit d’efforts qu’on ne peut pas saluer », a-t-il dit.

Anas Laouini a affirmé que les vidéos filmées par des amateurs étaient plus efficaces que celles réalisées par l’État. Il a cité l’exemple de la dernière vidéo publiée par le ministère de la Santé et ayant pour but de sensibiliser à la dépendance aux drogues. Il a expliqué avoir été choqué par son contenu.

Il est à noter qu’en Tunisie, plus de la moitié des hommes ayant participé à la dernière enquête « Multiple Indicator Cluster Surveys », menée en partenariat avec l’UNICEF, ont affirmé avoir fumé plus d’un paquet de cigarettes durant les dernières 24 heures. Un chiffre qui démontre l’ampleur et la gravité de la situation.

