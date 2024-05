Affaire Omar Laâbidi : l'avocat de la famille du défunt s'attend à un jugement d'ici le 14 juin

Imprimer

L’avocat et membre du comité dans l’affaire Omar Laâbidi, Toumi Ben Farhat a considéré qu’on cherchait à dissimuler la vérité au sujet de cette affaire. Une peine de seulement deux ans de prison a été prononcée en première instance pour homicide involontaire. La justice a rejeté l’accusation de non-assistance à personne en danger.

S’exprimant le 31 mai 2024 durant « 7/10 » de Khaled Abidi sur IFM, Toumi Ben Farhat a indiqué que les condamnés et la famille du défunt Omar Laâbidi ont fait appel au jugement prononcé en première instance. Il a précisé que la cour se prononcera au sujet de l’affaire aujourd’hui et a espéré que les coupables seront condamnés pour leur crime. L’avocat a considéré que l’affaire portait en réalité sur un homicide volontaire. Il a évoqué une dissimulation volontaire de preuves sous prétexte de perte de ces derniers et la migration clandestine et la fuite de témoins en raison des pressions exercées sur eux.

Toumi Ben Farhat a estimé qu’un jugement sera prononcé d’ici le 14 juin 2024. Il a assuré que différents groupes de supporters de différentes équipes soutenaient la famille du défunt et s’attendaient à ce que justice soit rendue. Néanmoins, l’avocat s’est dit pessimiste quant à la décision qui sera prise par la justice. « Le rejet de l’accusation de non-assistance à personne en danger a été prononcé en raison d’une incapacité technique des policiers de secourir un citoyen. Or, le texte de loi évoque l’assistance et l’information de l’entité capable d’intervenir pour secourir… Le cadavre a été extrait après douze ou treize heures de la noyade… La noyade a eu lieu à deux kilomètres de l’unité de protection civile… On a nié la poursuite et avoir connaissance de la noyade », a-t-il dit.

Toumi Ben Farhat a expliqué que la famille du défunt avait de grandes attentes. Il a espéré que la justice ne décevra pas ses attentes. Il a assuré que les supporters et les organisations de la société civile seront présents et suivront de près le déroulement de l’audience. L’avocat a considéré qu’un jugement juste rétablira la confiance envers la justice tunisienne.

Pour rappel, la mort d’Omar Laabidi, jeune supporter du Club Africain, retrouvé le 31 mars 2018 noyé à proximité du stade de Radés, avait secoué l’opinion publique. Plusieurs témoins ayant directement accusé les forces de l’ordre d’avoir poussé le jeune homme à se jeter dans l’eau et à ne pas l’avoir secouru alors qu’il ne savait pas nager. Les internautes avaient, à l'époque, lancé le hashtag #t3allem_3oum, [apprends à nager].

S.G