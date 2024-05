Virale sur Instagram, cette image est-elle réellement celle de Rafah ?

Imprimer

Sur Instagram, les internautes ont massivement partagé une image depuis l’attaque meurtrière de Rafah. Avec la mention « All eyes on Rafah (Tous les regards vers Rafah) », cette image est, en l’espace de quelques jours, devenue virale et a été partagée plus de 47 millions de fois en story sur Instagram. Mais est-ce que cette image représente réellement un camp de réfugiés à Rafah ?

L’image en question a été publiée pour la première fois par le compte @shahv4012, au lendemain de l’attaque israélienne sur un camp de réfugiés dans la ville palestinienne de Rafah. L’attaque a fait 45 morts et près de 250 blessés. Mais contrairement à la réalité, l’image partagée par les internautes est un peu trop lisse et millimétrée pour être réelle.

BN Check a visionné en détail cette image qui circule en masse sur les stories Instagram. L’alignement des tentes et les couleurs de l’image ne ressemblent en rien aux photos réelles qui parviennent des médias en direct de Gaza. L’image montre par ailleurs des détails flous et des éléments qui se répètent, comme il est souvent le cas dans les photos générées par Intelligence artificielle. De même pour l'alignement des sacs de provisions qui écrivent "all eyes on Rafah".

BN Check a aussi comparé cette image avec les photos qui nous parviennent des médias palestiniens et des photos prises et partagées sur les réseaux par les citoyens. L'image en question ne présente aucune similitude avec les images réelles de la guerre.

D’après le site spécialisé Numerama, « l’image possède effectivement de nombreux indices d’une image générées par intelligence artificielle, même si on ignore quelle IA a été utilisée. Les détails sont flous, d’autres semblent se répéter et certains éléments sont dénués de sens ».

Cette image n’est donc pas réelle et elle a été générée par IA.

Si cette image a réussi à mobiliser un très grand nombre d’internautes autour du soutien au peuple palestinien, elle ne montre malheureusement pas la réalité des faits sur le terrain. Il semblerait même que la raison principale de sa création soit celle de passer entre les mailles de la censure d’Instagram et lui assurer donc une meilleure visibilité.

R.B.H