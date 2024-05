Riad Ben Fadhel écope de quatre ans et six mois de prison

La chambre correctionnelle spécialisée dans la corruption financière a condamné le militant et coordinateur général du parti Al Qotb, Riad Ben Fadhel, à quatre ans et six mois de prison et à des amendes s'élevant à deux millions de dinars.

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a indiqué, jeudi 30 mai 2024, dans une déclaration accordée à Jawhara FM que Riad Ben Fadhel est inculpé dans une série de crimes financiers notamment le règlement d'opérations d'exportation à l'étranger en violation des procédures légales, l'acquisition de biens à l'étranger et l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger en violation des procédures légales, ainsi que la non-restitution des revenus d'exportations depuis l'étranger.





Riad Ben Fadhel a été arrêté, le 14 novembre 2023, à l’aéroport Tunis-Carthage alors qu’il rentrait de voyage. Un mandat de dépôt a été émis à son encontre le 24 novembre 2023. Il est poursuivi dans une affaire relative à l’acquisition, après la révolution, de véhicules de la famille de l’ancien président de la République Zine El Abidine Ben Ali.





S.H