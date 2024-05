Le ministre de l'Intérieur reçoit le bâtonnier Hatem Mziou

Le président de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, a été reçu, jeudi 30 mai 2024, par le nouveau ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Sofien Ben Sadok.

Un communiqué du département précise que la rencontre a été l'occasion « d'examiner la réalité des relations entre le ministère de l'Intérieur et l’Ordre des avocats et de renforcer la coopération et la complémentarité entre les avocats et l'institution sécuritaire ».

Le département a rappelé que les deux parties « partagent un objectif commun, de par la nature de leur travail, qui vise à préserver la suprématie de la loi et à garantir les droits des citoyens à travers la réalisation de la justice et l’application de la loi tout en préservant les libertés publiques et en respectant les droits de l'Homme ».

Khaled Nouri a souligné, dans ce contexte, que la profession d'avocat demeure une profession noble investie d’une mission suprême, celle de réaliser la justice.

Une rencontre sous le signe de l’apaisement ? On rappellera que les forces de l’ordre ont pris d’assaut, par deux fois au mois de mai, la Maison de l’avocat à Tunis. Le 11 mai, l’avocate Sonia Dahmani a été arrêtée sur place et 48 heures plus tard l’avocat Mehdi Zagrouba a fait l’objet d’une arrestation musclée. Les avocats avaient décrété deux grèves générales dénonçant un précédent et un retour aux pratiques arbitraires.

