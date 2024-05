Quelques rappels sur l’adhésion de la Tunisie à la Banque asiatique d'investissement

En parallèle à la participation du président de la République, Kaïs Saïed, à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe qui se déroule en Chine, une information a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont propagé une information selon laquelle cette visite aurait permis à la Tunisie de devenir membre de la « Banque sino-asiatique de développement ».

En réalité, la « Banque sino-asiatique de développement » n’existe pas, il est donc ici plutôt question de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB), or l’adhésion de la Tunisie a été approuvée le 22 avril 2019 et actée le 29 avril 2022 une fois achevées les démarches requises et déposé le premier versement de capital auprès de la banque.

La Tunisie a participé au capital de l’AIIB à hauteur de cinq millions de dollars soit 0.0052% du capital. Cela lui octroie 1,462 voix sur un total de 1.129 voix soit 0.1295% du nombre de voix.

Aussi et il est important de le souligner, la AIIB n’est pas une institution qui fournit des dons à ses adhérents. La banque fournit, selon ses statuts, des financements de diverses manières, notamment en accordant des prêts, en investissant dans les capitaux propres d'une entreprise et en garantissant, en tant que débiteur principal ou secondaire, en totalité ou en partie, des prêts pour le développement économique. En outre, la banque peut souscrire ou participer à la souscription de titres émis par toute entité ou entreprise à des fins conformes à son objet.

