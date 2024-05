Le sourire de la première dame

Ça ne rate quasiment jamais. Le charisme et la prestance de l’épouse du président de la République ne laissent pas les Tunisiens insensibles. Cette fois, elle ajoute le sourire.

Sur les réseaux sociaux tunisiens, on partage sa dernière photo en masse, accompagnée des termes les plus louangeurs, y compris chez des personnes reconnues pour être opposantes à Kaïs Saïed.

La photo a été diffusée par la présidence de la République et a été prise à l’occasion de la rencontre du chef de l’État avec la diaspora tunisienne en Chine, en marge de sa visite d’État.

On voit le président de la République derrière la tribune, souriant (ce qui est extrêmement rare) et à ses côtés Ichraf Chebil Saïed lui adressant un regard et un sourire des plus aimants.

Cela a de quoi démentir les plus viles, circulant sur les réseaux, mais aussi de montrer au grand public que la première dame a toujours été et est encore aux côtés de son époux.

À Bruxelles ou à Paris, Mme Chebil Saïed a laissé les meilleures impressions. Bis repetita à Pékin.

R.B.H