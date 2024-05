Kaïs Saïed : nous allons écrire une nouvelle page de l'Histoire basée sur la justice et fondée sur la liberté

Le président de la République, Kaïs Saïed a remercié la République populaire de Chine de l'avoir invité à participer aux travaux de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Il a exprimé son souhait de voir le sommet aboutir à la concrétisation d’objectifs communs.

Dans une vidéo publiée le 30 mai 2024 par la présidence de la République, le chef de l'État, Kaïs Saïed a évoqué la nécessité de continuer à renforcer la relation et le partenariat tuniso-chinois. « Du pays d'Ibn Khaldoun au pays de Confucius et autres philosophes et penseurs... La route n'était pas seulement celle de la soie, mais aussi une route d'échanges culturels et commerciaux... Nos peuples se sont connus depuis des centaines de décennies... Ceci a eu lieu il y a longtemps et nous l'évoquons aujourd'hui, au sein de ce sommet, afin d'en faire une source d'inspiration et pour écrire une nouvelle page de l'Histoire basée sur la justice et fondée sur la liberté et sur la volonté commune de se soutenir, d’être solidaire et de coopérer », a-t-il déclaré.

Le président de la République a indiqué que le peuple tunisien était en quête de justice à l'échelle nationale, ainsi qu'à l'échelle internationale. Il a, également, réaffirmé son attachement à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien de récupérer ses terres et de fonder un État palestinien ayant pour capitale Al-Quds. Kaïs Saïed a affirmé que le monde se révoltait contre les crimes odieux ciblant un peuple privé de son droit à la vie. Il a expliqué que la communauté internationale était en train de se restructurer et commençait à dépasser les anciennes institutions. D’après lui, les multiples manifestations observées aux quatre coins du globe démontrent cela.

Kaïs Saïed a, aussi, évoqué l’importance de coopérer dans le but de garantir des établissements publics concrétisant les droits fondamentaux de l’Homme où qu’il soit tel que le droit à la santé, au transport, à l’éducation ou au travail. Il a considéré que la coordination des efforts permettra de faire face à l’inégalité des ressources et on pourra observer une stabilité, non pas seulement à l’échelle de chaque pays, mais dans le monde entier. Le président de la République a considéré que l’organisation de l’ordre mondial avait conduit à la propagation de la pauvreté et de l’illettrisme. Ceci encourage la migration irrégulière et la traite d’humains.

Kaïs Saïed est, également, revenu sur la situation climatique et environnementale et l’impact de l'utilisation des énergies fossiles sur la planète. Il a mentionné le réchauffement climatique et la sécheresse. D’après lui, les droits fondamentaux de l’Homme ne doivent pas être de simples règles du droit inscrites dans des textes juridiques internes ou des traités internationaux sans impact réel.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed a quitté, mardi 28 mai 2024, la Tunisie en direction de la Chine. Kaïs Saïed assistera, sur invitation du président chinois, Xi Jinping, à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. L’événement se tiendra du 28 mai au 1er juin et plusieurs dirigeants arabes se rendront sur place, notamment, le roi de Bahreïn, le président égyptien et le président des Émirats arabes unis.

N.D.