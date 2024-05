Ennakl, première société à obtenir la certification ISO 27001 dans le secteur automobile

La société Ennakl Automobiles a obtenu la certification ISO 27001, la norme internationale de référence pour la gestion de la sécurité de l'information.

Ennakl Automobiles devient ainsi la première société à obtenir cette certification dans le secteur automobile. Cette certification témoigne de l’engagement d’Ennakl à protéger les données de ses clients et à maintenir les standards les plus élevés en matière de sécurité de l'information.

La société s’est toujours engagée à protéger les données de ses clients en mettant en œuvre des processus rigoureux pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de ses clients.

Dans le volet de la gestion des risques, Ennakl identifie et évalue continuellement les risques pour mettre en place des mesures de protection adaptées et efficaces et s’est toujours engagée à revoir et à améliorer régulièrement ses pratiques de sécurité pour rester à la pointe de la technologie et des meilleures pratiques du secteur.

L'obtention de la certification ISO 27001 signifie que les clients d’Ennakl peuvent avoir une confiance totale en sa capacité à gérer leurs informations de manière sécurisée et professionnelle.

Cette certification assure que la société respecte les normes internationales les plus strictes, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire à ses partenaires et à ses clients.

M.B.Z