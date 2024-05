La blogueuse de Kasserine condamnée à deux mois de prison

Imprimer

La blogueuse kasserinoise Thouraya Ferchichi a été condamnée, le 28 mai 2024, par le tribunal de première instance de Kasserine à une peine de deux mois de prison, une amende de deux mille dinars et à une interdiction de témoigner pendant cinq ans.

La blogueuse a été condamnée dans une affaire relevant du décret 54 et a comparu en état d’arrestation. Elle faisait l’objet d’une plainte de l’hôpital régional de Kasserine pour « propagation de rumeurs et d’informations fausses dans le but de nuire à la sécurité publique ».

D’après le porte-parole du tribunal, Riadh Nouioui, la blogueuse est également accusée dans une autre affaire relevant du même décret 54. Celle-ci a été reportée et l’accusée a comparu en état de liberté.

S.F