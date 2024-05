Le mouvement « Tunisie en avant » appelle à la révision du décret 54

Imprimer

Le mouvement « Tunisie en avant » a mis en garde contre les tentatives d’instauration d’un climat de tension alors que le pays se préparait à la tenue d’une élection présidentielle. Il a appelé à la révision du décret 54, notamment de son article 24.

Dans un communiqué du 25 mai 2024, le mouvement « Tunisie en avant », conduit par Abid Briki, a évoqué les dangers auxquels la Tunisie faisait face et l’ingérence étrangère visant à influencer la souveraineté nationale et l’indépendance des choix politiques. Le parti a, aussi, évoqué une lenteur dans la concrétisation des objectifs du 25-Juillet dans le cadre d’un programme socio-économique clair et d’une approche d’achèvement de la mise en place des institutions constitutionnelles.

Le mouvement « Tunisie en avant » a évoqué des tentatives de mise en place d’un climat de tension durant l’une des plus importantes étapes, à savoir la tenue d’une élection présidentielle. Le parti a appelé à œuvrer pour la garantie d’un contexte favorable à son bon déroulement. D’après le communiqué, ceci est possible à travers la révision du décret 54, notamment son article 24.

La même source a appelé à l’accélération de la concrétisation des objectifs du 25-Juillet et a exprimé son refus face à toute ingérence étrangère visant à influencer les choix nationaux et à protéger les barons de la corruption financière et les auteurs des assassinats des dirigeants politiques, d’agents de police et de membres de l’armée.

S.G