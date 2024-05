Le taux de remplissage des barrages atteint 33,5%

Les dernières données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) indiquent que le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens, s’est situé au niveau de 33,5%, à la date du 24 mai 2024. Les réserves en eau dans ces barrages ont enregistré une baisse de 19,5%, à 785,3 millions de m3 contre 976 millions de m3 engrangés à la même date en 2023.



Les barrages du nord affichent un taux de remplissage de 40,1%. Ces derniers accaparent 93% des réserves en eau disponibles dans tous les barrages du pays. Le barrage de Sidi SaIem contient, à lui seul, 26% de l'ensemble de nos réserves en ressources hydrauliques.

Pour ce qui est des barrages du centre et du Cap-Bon, le niveau de remplissage n’a pas dépassé respectivement les 9,9% et les 9,1%. Aussi, les barrages de Houareb au centre, et celui de Chiba au Cap Bon sont quasiment vides.



Les apports en eau dans les barrages, le 24 mai 2024, se sont élevés à 0,220 million de m3, dont 0,208 millions de m3 ont approvisionné les barrages situés au nord.

Selon l’Onagri, le total des utilisations des eaux des barrages durant la journée du 24 mai, est de 1,382 million de m3, provenant essentiellement du nord (1,372 million de m3).

