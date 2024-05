Nabil Ammar : la Tunisie œuvre à assurer un retour volontaire des immigrés clandestins

Imprimer

Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique, samedi 25 mai 2024, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué que la commémoration de cette journée offre l’occasion d’honorer les pères fondateurs de l’organisation panafricaine, ainsi que le continent africain, en pleine mutation, en termes de gouvernance et de développement.

Il a saisi cette occasion pour réaffirmer le soutien tunisien inconditionnel au peuple palestinien frère, comme cela était le cas pour les frères africains, dans leur lutte contre la domination et la violence étrangère.

Au sujet de la migration irrégulière et de ses conséquences dramatiques, le ministre a déploré les campagnes de désinformation et de dénigrement dont la Tunisie est la cible dans sa gestion de ce fléau.

Il a indiqué que le traitement de ce phénomène est une responsabilité partagée et requiert une coopération étroite entre les pays concernés, dans le cadre d’une approche participative, globale et solidaire, ciblant de façon urgente les causes profondes de ce phénomène, pour identifier et dégager des solutions constructives, dans la dignité et le droit de tous, et dans le respect des normes nationales, régionales et internationales.

Le ministre a souligné que la Tunisie œuvre à assurer un retour volontaire des immigrés clandestins victimes des réseaux criminels dans des conditions humaines, en coordination avec les pays frères et les partenaires concernés.

S.H