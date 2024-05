Météo : ciel nuageux et température entre 24° et 36° Celsius

L’Institut National de Météorologie (INM) a annoncé que le ciel sera partiellement nuageux au-dessus de la majorité du territoire avec des nuages denses au niveau du nord et du centre.

Dans son bulletin du 25 mai 2024, l’INM a, également, annoncé des vents partiellement forts au nord, au centre et au sud du pays et faibles dans le reste des régions. Pour ce qui est des températures, elles varieront entre 24° Celsius et 28° Celsius dans les zones côtières et dans les hauteurs et entre 30° Celsius et 36° Celsius dans les autres régions. Il est possible d’enregistrer une température égale à 40° Celsius à l’extrémité sud du pays.

S.G