Imed Memmiche : la bataille de Remada était la première étape de la guerre pour l’évacuation

Le ministre de la Défense, Imed Memmiche a indiqué que célébrer la bataille de Remada de 1958 reflétait l’attachement de la Tunisie et sa fidélité envers ses martyrs et ses héros.

S’exprimant le 25 mai 2024 à l’occasion de la célébration de la bataille de Remada, ville du gouvernorat de Tataouine, Imed Memmiche a indiqué que celle-ci était la première bataille de la guerre pour l’évacuation au sud du pays. Il a salué les héros de cette ville.

Imed Memmiche a assisté à la cérémonie de levée du drapeau tunisien en guise de commémoration des martyrs de la bataille et il a déposé un bouquet de fleurs devant le mémorial érigé en l'honneur de ces derniers. Il a, également, visité l’exposition tenue à cette occasion et présentant la liste des martyrs et les principales étapes de cette bataille.

S.G