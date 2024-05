Travail des Subsahariens – La proposition polémique de deux députées à l’ARP

Alors que le président de la République appelle, depuis des mois, à mettre fin à la sous-traitance, la considérant comme un emploi « indigne » pour les Tunisiens, deux députées proposent de l’appliquer aux migrants subsahariens.

Dans une correspondance adressée au président du Parlement, deux députées proposent une solution pour mettre un terme « au grand nombre d’Africains (sic) » présents dans notre pays.

Les députées Rim Seghaier et Asma Derouiche, proposent dans ce document, daté du 16 mai et dont une copie a fuité sur la toile, de créer des « entreprises de services africaines » gérées par des entreprises de la ville de Sfax, et ce dans le but d’embaucher les migrants subsahariens et de les « inclure dans la dynamique économique du pays pour servir les projets de la Tunisie à horizon 2030/2050) ».

La proposition va encore plus loin en proposant d’embaucher ces migrants via des contrats de sous-traitance, tout en régularisant en parallèle la situation des travailleurs tunisiens « en suivant la politique de l’Etat de rompre avec l’emploi précaire ».





Ce document est suivi d’une remarque dans laquelle les deux députées se défendent d’une quelconque volonté d’« installation définitive » de ces migrants, expliquant qu’il s’agit de contrats d’une durée de vingt ans, à l’issue desquels les travailleurs subsahariens seront expulsés.

Une proposition qui a beaucoup fait réagir. Certains commentateurs l’ont qualifiée d’« esclavage moderne », affirmant qu’elle fait tristement penser au racisme des champs de coton du sud américain…

De son côté, la députée controversée et connue pour ses positions racistes, Fatma Mseddi, s’est indignée de cette proposition. La raison de son indignation ? Le fait qu’elle y aperçoit une supposée volonté d’accueillir ces migrants sur le territoire tunisien. « La Tunisie ne sera ni une terre de passage, ni une terre d’accueil ! », s’est-elle indignée…

R.B.H