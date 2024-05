Mourad Zeghidi : je n’ai rien dit d’illégal, j’assume ce que j’ai dit à la radio

Ghazi Mrabet, membre du comité de défense de Mourad Zeghidi, a indiqué, jeudi 23 mai 2024, que le journaliste ne comprend pas le jugement rendu hier à son encontre par le tribunal de première instance de Tunis.

« J’ai rendu visite à Mourad et pour ne pas vous mentir, il n’est pas au mieux de sa forme. Il ne comprend pas pourquoi les choses ont tourné ainsi. Je n’ai rien dit d’illégal, j’assume ce que j’ai dit à la radio, m’a confié Mourad. C’est un jugement très sévère... incompréhensible... et injustifié...même l’ambiance du procès ne nous préparait pas à ce type de jugement inédit ... les extraits des déclarations radio ne contiennent aucune offense, diffamation ou atteinte à la sécurité publique » a souligné l’avocat.

Le tribunal de première instance de Tunis a, rappelons-le, prononcé, hier, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme. Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non avérés à un fonctionnaire public.

La nouvelle a suscité la colère et l’indignation d’une partie des internautes qui ont été nombreux à dénoncer ce jugement.

M.B.Z