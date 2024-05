Salwa Abassi impose d'étranges conditions au ministère de l’Éducation

La ministre de l’Éducation, Salwa Abassi a adressé une note interne, au secrétaire général du ministère, au chef du cabinet ainsi qu’à tous les directeurs généraux et les directeurs centraux, pour fixer les règles de la coordination au sein du département. Cette note a été massivement partagée sur les réseaux en ce jeudi 23 mai 2024, y compris par les partisants du régime.

La ministre appelle les parties concernées à se conformer aux textes juridiques régissant toutes les structures et les missions et à interdire toute interférence ou coordination interne ou externe sans son autorisation.

Elle demande, également, à être informée de tous les développements et les urgences directement ou à travers les structures concernées.

D'après cette note, l’organisation des réunions bilatérales, ou plus, entre les structures du ministère ne peuvent avoir lieu sans après avoir consulté la ministre et obtenu son autorisation. Cela s’applique également, pour la proposition de projets et d’initiatives et leur exécution. Des rapports écrits doivent être rédigés pour assurer le suivi et l’évaluation.

Le ministre indique, également, qu’aucune circulaire interne ou externe ne peut être signée sans qu’elle ne la consulte en personne. Elle ajoute qu’aucune prise de contact n’est permise avec un autre ministère ou autre partie externe sans autorisation préalable.

La même note indique qu’il est interdit de rester au sein du siège du ministère au-delà de 20 heures, sauf en cas d’extrême urgence.

La présence au sein du ministère durant le week-end ne peut se faire sans l’aval de la ministre. Une demande préalable doit être déposée le jeudi et, au plus tard, dans la matinée du vendredi.





S.H