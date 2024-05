SNJT : il faut que cesse l’emprisonnement des journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a vivement condamné, jeudi 23 mai 2024, dans un communiqué, « la poursuite de la politique d’abus contre la liberté d’expression, de criminalisation du travail journalistique, et de violation de la Tunisie de ses lois nationales et de ses engagements internationaux du fait de ne pas emprisonner les journalistes ».

La veille, Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont été condamnés, chacun, à un an de prison ferme : six mois pour atteinte à l’ordre public et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public. Une énième condamnation visant les journalistes ces derniers mois.

Une condamnation qui fait suite à une série de décisions judiciaires et d'enquêtes initiées par la justice tunisienne contre des journalistes, des travailleurs du secteur des médias et ceux qui s'expriment dans l'espace numérique, sur la base des lois répressives dont le décret 54.

Le SNJT a mis en garde contre la gravité de la poursuite de ces dérives dans le traitement judiciaire des questions de liberté de la presse au cours de l'année écoulée, « qui auront un impact négatif et créeront un climat public tendu perpétuant un discours unilatéral et attaquant de plein fouet les bases de pluralisme et d'indépendance des médias ». Et d’ajouter que « ces dérives constituent aussi une violation des principes constitutionnels qui consacrent les droits et libertés et empêchent le pouvoir judiciaire de jouer son rôle de protection de ces principes ».

Le syndicat a par ailleurs condamné la tendance du système judiciaire tunisien à criminaliser l'expression dans l'espace numérique et à poursuivre en justice les journalistes et les professionnels des médias sur la base de contenus médiatiques critiques à l'égard des politiques publiques, « ce qui constitue un nouveau revers pour le système judiciaire tunisien ». Il a ainsi dénoncé l'abandon délibéré de l’application du décret 115, le seul texte de loi en vertu duquel les journalistes doivent être jugés. « Il s’agit d’une politique judiciaire méthodique visant à restreindre la liberté de la presse et d'expression », a relevé le syndicat.

Le SNJT a par la suite réaffirmé son soutien absolu à Borhen Bssais et Mourad Zeghidi. Il a souligné sa disponibilité à s'engager dans tous les mouvements de lutte légitimes pour défendre la liberté d'opinion, d'expression et de la presse, et pour rejeter toutes les législations et lois antidémocratiques et inconstitutionnelles telles que le décret 54.

I.N.