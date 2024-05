Comité de défense de Mehdi Zagrouba : les actes de torture ont été constatés par le juge d’instruction

L’avocat et membre du comité de défense de l’avocat Mehdi Zagrouba, Boubaker Bethabet a indiqué que le ministère de l’Intérieur devait ouvrir une enquête au sujet de la torture de son client. « Les actes de torture ont été constatés par le juge d’instruction et par tous ceux ayant consulté le p.v », a-t-il ajouté.

S’exprimant le 23 mai 2024 lors d’une conférence de presse, Boubaker Bethabet a assuré que les actes de tortures dont a été Mehdi Zagrouba victime n’avaient pas besoin d’être argumentés. Il a insisté sur les traces visibles d’agression. L’avocat a, aussi, considéré que les questions portant sur les membres de la famille de Mehdi Zagrouba étaient une forme de torture psychologique.

« Mehdi Zagrouba fait l’objet de trois instructions : deux sont liées aux mêmes faits, mais le témoin dans l’une est la victime dans l’autre. La troisième instruction est liée à l’un des agents ayant participé à l’arrestation… Il assure avoir été agressé par Mehdi Zagrouba… Le juge d’instruction nous a affirmé que la date de l’audition de notre client nous sera communiquée lundi prochain », a-t-il dit.

Boubaker Bethabet a révélé que plus de 1.600 avocats ont signé une plainte pour torture ayant été déposée officiellement auprès du ministère public près le tribunal de Tunis. Il a indiqué qu’une demande d’examen médical a été déposée le 15 mai 2024 et d’après lui, le ministère public n’a toujours pas traité cette demande. Le membre du comité de défense attendait d’obtenir le rapport de l’Instance nationale pour la prévention de la torture ayant visité Mehdi Zagrouba le 14 mai 2024.

« Aussi, les collègues ont demandé à la cour d’obtenir les certificats médicaux liés à la situation du client et rédigés durant l’aube du 14 mai 2024 puisqu’il a été transporté à El Aouina puis à l’hôpital Mongi Slim… Là-bas, un collègue l'a vu par hasard et en a informé le bâtonnier et les avocats… Il y a, aussi, le certificat rédigé suite à l’audition et après l’avoir emmené à l’hôpital Charles Nicolle… Une demande a été refusée et nous attendons la réponse au sujet de l’autre », a-t-il poursuivi.

Boubaker Bethabet a appelé les institutions concernées à assumer leurs responsabilités. L’avocat a, également, assuré que selon la législation en vigueur, l'arrestation de Mehdi Zagrouba aurai dû avoir lieu en présence du magistrat chargé de l’affaire, d’un représentant de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) et après avoir présenté les mandats de recherche et de perquisition.

Pour rappel, l’avocat, Mehdi Zagrouba, a été arrêté dans la soirée de lundi 13 mai 2024, lors d’un assaut musclé de la police à la Maison de l’avocat. Il a été victime de torture, affirment ses avocats. Dans une déclaration à Business News, l’avocat Ahmed Souab avait affirmé que l’audition de Mehdi Zagrouba par le juge a été interrompue pour examen de la demande déposée par la défense afin qu’il subisse des examens médicaux. Le Samu a été contacté pour un transfert en urgence à l’hôpital. La même source a indiqué qu'une démarche a été entreprise pour constater les traces de torture subie par l'avocat. Ahmed Souab a, également, précisé qu’une plainte pour torture a été déposée.

Mehdi Zagrouba a été interpellé à la suite d’une altercation avec des agents de sécurité au palais de justice au cours de la manifestation des avocats. Le ministère de l’Intérieur avait précisé dans un communiqué, que selon le ministère public, il s’agit d’outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et de violence physique et verbale contre les deux agents sécuritaires.

S.G