Borhen Bssais, Mourad Zeghidi, Saadia Mosbah… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 22 mai 2024 :







Un an de prison pour Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mercredi 22 mai 2024, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme. Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l'ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public, a précisé le porte-parole du Tribunal sur Mosaïque FM.







Saadia Mosbah maintenue en détention

La chroniqueuse et militante antiracisme, Ghofrane Binous a annoncé, dans une publication Facebook du 22 mai 2024, que la présidente de l'association « Mnemty » Saadia Mosbah a été maintenue en détention. D'après elle, Saadia Mosbah restera en prison jusqu'à vendredi 24 mai 2024, date à laquelle la justice se penchera sur la demande de libération déposée par la défense.







La Nupes dénonce une dérive raciste et autoritaire en Tunisie

Le groupe parlementaire français « La France insoumise (LFI) – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale (Nupes) », a publié, mercredi 22 mai 2024, un communiqué dénonçant « une dérive raciste en Tunisie qui renforce l'autocratie de Kaïs Saïed ». LFI a souligné que la répression des autorités tunisiennes envers les exilés subsahariens et leurs défenseurs s'accélère. « L'arrestation récente de l'avocate Sonia Dahmani à la Maison de l'avocat pour avoir moqué la politique du régime de Kaïs Saïed, suivie de celle de deux figures médiatiques, Mourad Zeghidi et Borhane Bsaies, porte à plus de soixante en 18 mois le nombre d'arrestations







Sherifa Riahi maintenue en détention

Le juge d'instruction a décidé, mardi 21 mai 2024, de maintenir l'ancienne directrice exécutive de l'organisation Tunisie Terre d'Asile, Sherifa Riahi en détention, et ce, après son audition, apprend Business News de sources proches du dossier. La militante a été placée, le 7 mai, en détention dans le cadre de l'affaire de l'appel d'offres pour la location d'hôtels dans le but d'accueillir des migrants subsahariens.







Kaïs Saïed rencontre le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei

Le président de la République, Kaïs Saïed a été reçu, mercredi 22 mai 2024, par le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a annoncé ce soir la presse iranienne. Le président de la République et la délégation qui l'accompagnait ont présenté, lors de la rencontre avec le Guide suprême iranien, leurs condoléances au nom du peuple tunisien et de son gouvernement pour le décès du président iranien Ebrahim Raïssi







Le Conseil des ministres approuve le projet de loi sur les chèques sans provision

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mercredi 22 mai 2024, un Conseil des ministres durant lequel a été approuvé le projet de loi portant modification des dispositions du chapitre 411 du Code de commerce relatif aux chèques sans provision. Un communiqué de la Kasbah précise que les données dont dispose le ministère de la Justice, indiquent que 496 personnes sont détenues dans le cadre d’affaires d’émission de chèques sans provision, dont 292 ayant déjà été jugées et 204 placées en garde à vue pour 11.265 chèques au total.