Kaïs Saïed rencontre le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei

Imprimer





Le président de la République, Kaïs Saïed a été reçu, mercredi 22 mai 2024, par le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a annoncé ce soir la presse iranienne.





Le président de la République et la délégation qui l'accompagnait ont présenté, lors de la rencontre avec le Guide suprême iranien, leurs condoléances au nom du peuple tunisien et de son gouvernement pour le décès du président iranien Ebrahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et de leurs accompagnateurs dans le crash de leur hélicoptère survenu le 19 mai.









S.H