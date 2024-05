Un an de prison pour Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mercredi 22 mai 2024, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme.

Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public, a précisé le porte-parole du Tribunal sur Mosaïque FM.





Mourad Zeghidi et Borhen Bssais sont connus pour être des journalistes consensuels qui arrondissent les angles et tiennent le bâton par le milieu. Contrairement à d’autres journalistes, plus virulents, ils ne font pas d’analyses sèches et radicales et ils ne sont pas clivants et conflictuels.

Ils sont très souvent dans le consensus et ont toujours donné la parole aux partisans de Kaïs Saïed, y compris les plus exécrables d’entre eux.

Pour rappel, le procureur de la République avait décidé, lundi 13 mai 2024, la prorogation de la détention préventive des deux journalistes de 48 heures supplémentaires. Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont été interrogés à propos de déclarations médiatiques et de statuts sur les réseaux sociaux, dont certains datent de 2020 et qui ont été jugés susceptibles de porter atteinte au président de la République.

S.H